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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي في الليلة الرابعة لــ "هل هلالك"

خالد جلال
خالد جلال

 تنطلق الليلة الرابعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 

حيث يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه، التى يحبها كل أفراد الأسرة.

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كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك .

 

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

 

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان .

البيت الفني للفنون الشعبية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الشاعر صلاح جاهين الفني للفنون الشعبية المخرج خالد جلال الكيلاني وزيرة الثقافة

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