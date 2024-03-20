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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

صدى البلد

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “كامل العدد بلس1” العديد من الأحداث الطريفة بين أحمد وليلي وأولادهما.

مشادة كلامية بين إنجي (جيهان الشماشرجي) وصديقتها زوزو (أية سماحة) بعد شكوكها بخيانتها مع حبيبها السابق خالد (عمرو جمال) ومحاولة إنجي بإقناعها أنها لم تحبه ولكنها ترفض أن تسمعها.

إنجي (جيهان الشماشرجي) تكتشف أن كريم (صدقي صخر) لم يخنها مطلقًا وأن الفتاة التى شاهدتها معه هى نادية شقيقته، وطلب منها أن تذهب لمنزله لتتعرف عليها وجلست معها .

حياة (إسعاد يونس) تقابل دكتورة ملك أثناء وجودها فى عيادة نجلها أحمد (شريف سلامة) وتدعوها لحضور حفل عيد ميلاد أولاد ليلي حسن وحسين وتقبل الدعوة وتذهب إلى عيد الميلاد وليلي تحاول مضايقتها.

كريم (صدقي صخر) يفاجئ إنجي (جيهان الشماشرجي) ويقدّم لها خاتم الخطوبة فى عيد ميلاد حسن وحسين .

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مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

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مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 7.. بدرة تعلم دينا الشربيني الرقص الشرقي

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

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