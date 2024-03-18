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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

شريف سلامة ودينا
شريف سلامة ودينا الشربيني

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “كامل العدد بلس1 ” العديد من الأحداث الطريفة بين أحمد وليلي.

 

أحمد (شريف سلامة) يدخل فى نزاع مع ابنته فريدة (لينا صوفيا) بسبب زميلها سيف.

بدرة تطلب من حماتها فوزية (ميمي جمال) أنها تريد العودة لتعليم كورسات الرقص الشرقي ولكنها ترفض.

 

 ليلي (دينا الشربيني )  تكتشف حساب أبنتها أمينة على تطبيق التيكتوك عن طريق صديقتها إنجي و التى تصدر عليه فيديوهات رقص ويحدث تصادم بينهما .

حياة (إسعاد يونس) وليلي (دينا الشربيني ) يجهزوا لمخطط جديد حتي يبعدوا أحمد عن ملك ، وتفجأه بحضور حفلة تنكرية لحفلة عيد الهالووين ويتم القبض عليه بعد أن أتهمه مدير المكان بأنه يتعمد مضايقاتها.

إنجي (جيهان الشماشرجي) تكتشف خيانة كريم لها (صدقي صخر) بعد أن شاهدته مع فتاة أخري.

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مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة6.. دينا الشربيني تشك فى خيانة شريف سلامة

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مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 7.. بدرة تعلم دينا الشربيني الرقص الشرقي

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

 

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مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

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