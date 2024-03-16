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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة6.. دينا الشربيني تشك فى خيانة شريف سلامة

دينا الشربيني
دينا الشربيني

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “كامل العدد بلس1” العديد من الأحداث الطريفة.

بدأت الحلقة بذهاب ليلي (دينا الشربيني) إلى عيادة زوجها أحمد (شريف سلامة) لتحاول معرفة من السيدة التى تحاول إيقاعه فى غرامها.

وتطلب فاتن (ألفت إمام) من زوجها تيمور السفر إلى أمريكا بعد حصولها على فرصة تعينها كرئيس لقسم التحاليل خلال السنة الدراسية ، لكنه يرفض فكرة السفر مطلقًا.
وطارق (أحمد جمال سعيد ) يشك فى زوجته أية وتتفاقم المشاكل بينهما.

ليلي (دينا الشربيني) وإنجي (جيهان الشماشرجي) تفكران فى إقامة مشروع جديد.

ليلي (دينا الشربيني) تشك فى خيانة زوجها أحمد (شريف سلامة) مع ملك التى تعمل معه بالعيادة بعد ان أرسلت له أغنيتها المفضلة.

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مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 5.. ذهاب ميمي جمال ودينا الشربيني لقارئة الفنجان

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مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 4.. ميمي جمال تتذكر مصطفى درويش

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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