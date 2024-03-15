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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 5.. ذهاب ميمي جمال ودينا الشربيني لقارئة الفنجان

حنان يوسف
حنان يوسف

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “كامل العدد بلس1” العديد من الأحداث الطريفة.

وبدأت الحلقة باحتفال ليلي (دينا الشربيني) وجميع العائلة بعودة نجلها شريف بعد عودته من أول ماتش شارك فيه مع فرقة أساسية.

فوزية (ميمي جمال) تكشف لليلي (دينا الشربيني) سر إعجاب ملك بزوجها أحمد (شريف سلامة) بعد أن سمعت حديث فاتن وحياة .

حياة (إسعاد يونس) وفاتن (ألفت إمام) يحضروا خطة ليلفتوا نظر ليلي (دينا الشربيني) لتهتم بزوجها أحمد.

زيارة سيف زميل فريدة (لينا صوفيا) إلى منزلها للتعارف على والدها أحمد (شريف سلامة).

ذهاب فوزية (ميمي جمال ) وليلي (دينا الشربيني) إلى قارئة الفنجان أم نجوي (حنان يوسف).

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مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 4.. ميمي جمال تتذكر مصطفى درويش

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مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 3.. مشادة كوميدية بين ميمي جمال وزوجة ابنها

مسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

 

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