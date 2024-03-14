مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 4.. ميمي جمال تتذكر مصطفى درويش

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد بلس1 ، العديد من الأحداث الطريفة والمثيرة.

وبدأت أحداث الحلقة بمشادة كلامية بين أحمد (شريف سلامة) ونجلته فريدة (لينا صوفيا) بعد أن شاهدها شقيقها مع زميلها فى سيارته.

فوزية (ميمي جمال) تتذكر نجلها الراحل عمر (مصطفي درويش) وتقبل صورته فى العقد الذى ترتديه.

تأهيل (شريف) نجل دينا الشربيني ولعبه فى فرقة أساسية تعرض على التلفاز وتدعو العائلة كلها لمشاهدة الماتش.

محاولة حياة (إسعاد يونس) إلى لفت نظر زوجة ابنها ليلي (دينا الشربيني) بالإهتمام بزوجها أحمد (شريف سلامة) حتى لا ينجذب إلى ملك .

حياة (إسعاد يونس) تحكي لفاتن (ألفت إمام) عن إعجاب ملك لأحمد (شريف سلامة).

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.