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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 3.. مشادة كوميدية بين ميمي جمال وزوجة ابنها

صدى البلد

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “كامل العدد بلس1” العديد من الأحداث المثيرة.

وبدأت الحلقة بمناقشة بين ليلي “دينا الشربيني” وبدرة زوجة الراحل عمر أيضًا (مصطفي درويش)، التى تقيم معها فى المنزل هى وبناتها وليلي تتطلب منها الإستمرار فى البقاء وأنها لا تسبب لها أى إزعاج وأن بناتها وأولاد ليلي أشقاء ولا يمكن التفرقة بينهما.

أستقبل أحمد (شريف سلامة) مكالمة من السكرتيرة الخاصة به (ملك) لتخبره بأنها حجزت له موعد صيانة سيارته ويظهر عليها علامات الحب اتجاهه.

قام كريم (صدقي صخر) بتجهيز إفطار رومانسي لإنجي (جيهان الشماشرجي)  داخل يخت فى النيل. 

ليلي (دينا الشربيني) تحاول تقنع حماتها فوزية (ميمي جمال ) بالتصالح مع  بدرة وتدعوها ، ويحدث بينهما مشادة كوميدية بسبب رغبتها للسفر إلى بلدها وتربية بناتها على طريقتها الخاصة.

ذهاب حياة (إسعاد يونس) إلى عيادة التجميل الخاصة بإبنها أحمد (شريف سلامة) لتضاعف حقن البوتكس .

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

 

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