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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وأول ظهور لصدقي صخر

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 2.. الاحتفال بعيد ميلاد شريف سلامة في العيادة

صدى البلد

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد بلس1 ، إحتفال بعيد ميلاد دكتور أحمد (شريف سلامة) فى العيادة التى يعمل بها من قبل العاملين معه.

عودة خالد لحياة إنجي (جيهان الشماشرجي) ليعرض عليها الحب مجددًا ولكنها ترفض بسبب حبها لشخص أخر.

مشادة كوميدية بين ميمي جمال ومرات نجلها ، بسبب عدم رغبتها فى ذهاب أحفادها إلى حضانة للأعتناء بهما.

رفض حياة (إسعاد يونس )لإخبار نجلها أحمد (شريف سلامة) بمرض والده الخطير الذى يستدعي للكيماوي.

ذهاب ليلي (دينا الشربيني) وزوجها أحمد (شريف سلامه) إلى النادي لمشاهدة ماتش ابنهما شريف.

إحتفال ليلي (دينا الشربيني) بعيد ميلاد زوجها أحمد (شريف سلامة) ، بمشاركة صديقتها إنجي (جيهان الشماشرجي) وحبيبها الجديد كريم (صدقى صخر) .

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

 

أبطال مسلسل كامل العدد مسلسل كامل العدد2 رمضان 2024 مسلسل كامل العدد بلس١

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