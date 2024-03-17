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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 7.. بدرة تعلم دينا الشربيني الرقص الشرقي

صدى البلد

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد بلس1 العديد من الأحداث الشيقة بين ليلي وأحمد وحاولتها لإبعاده عن ملك..

ليلي (دينا الشربيني) تحاول عمل مخطط بمساعدة حياة (إسعاد يونس) وفوزية (ميمي جمال ) وفاتن (ألفت إمام) لإبعاد زوجها أحمد (شريف سلامة) عن ملك.

ملك تطلب مقابلة أحمد (شريف سلامة) لمساعدتها فى البحث الخاص بها.

حياة (إسعاد يونس) تجهز عشاء رومانسي لزوجها مختار وتصرح له بأن أحمد (شريف سلامة) ابنه لديه مشاعر لفتاة أخري غير زوجته.

فوزية (ميمي جمال) تطلب من بدرة أن تعلم ليلي (دينا الشربيني) الرقص.

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مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة6.. دينا الشربيني تشك فى خيانة شريف سلامة

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مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 5.. ذهاب ميمي جمال ودينا الشربيني لقارئة الفنجان

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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