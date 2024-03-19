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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كامل العدد بلس1 الحلقة 9.. آية سماحة تكتشف خيانة عمرو جمال مع صديقتها

جيهان الشماشرجي وعمرو
جيهان الشماشرجي وعمرو جمال

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “كامل العدد بلس1” العديد من الأحداث الطريفة بين أحمد وليلي.

حزن إنجي (جيهان الشماشرجي) بعد خيانة كريم (صدقي صخر) لها بعد أن شاهدته مع فتاة أخري ، ومازال شريف (عمرو جمال) يعبر لها عن حبه ولكنها ترفض بسبب صديقتها زوزو (أية سماحة) التى تحبه.

معرفة زوزو (أية سماحة) بعلاقة إنجي (جيهان الشماشرجي) وشريف (عمرو جمال) بعد أن شاهدتهما إحدي صديقاتها معًا فى السينما.

صدام بين ليلي (دينا الشربيني) وأحمد (شريف السلامة) بعد حضور حفل الهالوين الذى تسبب فى القبض عليه .

موافقة فوزية (ميمي جمال) على عودة زوجة ابنها بدرة لإعطاء كورسات الرقص الشرقي .

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مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

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مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 7.. بدرة تعلم دينا الشربيني الرقص الشرقي

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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كامل العدد بلس1 الحلقة 9.. آية سماحة تكتشف خيانة عمرو جمال مع صديقتها

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