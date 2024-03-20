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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل قلع الحجر الحلقة 10.. محمد رياض يقـ.تل عريس ابنة شقيقته

قلع الحجر
قلع الحجر

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 10 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يهاجم فرماوى "محمد رياض" فرح ابنة حرازى "عبد العزيز مخيون" ويعادى عائلة الشواكيش بسبب زواج ابنه من ابنة حرازى ويقوم بصحبة رجاله بإطلاق الرصاص على العريس ليلقى مصرعه.

 

ولم يتوقف شر فروماى عند هذا الحد بل قرر أن يعاقب أيضا حرازى زوج شقيقته روحية "سوسن بدر" حيث يهاجم أيضا الأرض الاى يملكها حرازى ويقطع رزق العاملين بها.

 

بينما تقرر روحية الذهاب إلى شقيقها فرماوى وتواجه بافعاله الشريرة وتطالبه أيضا بوريها فى ميراث والدها والذى كتب حجة المنزل باسمها والذى يعيش فيه فرماوى.

 

بينما فرماوى يتحالف مع ابن روحية "عمر محمد رياض" من أجل سرقة حجة المنزل من والدته ليستولى عليها فرماوى.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

عبد العزيز مخيون عمر محمد رياض مسلسل قلع الحجر منى عبد الغني محمد رياض

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