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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

زوجة كريم فهمي
زوجة كريم فهمي

حرصت زوجة كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت زوجة كريم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة طويلة باللون الأسود المطرز بالكامل و نسقت معها بنطلون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.


انتعلت زوجة كريم فهمي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود وحقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.


اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة كريم فهمي
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