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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة يعيد فيسبوك إحيائها بعد إختفائها .. فما القصة؟

صدى البلد

ميزة جديدة أعلنتها شركة فيسبوك وهي إحياء ميزة “النكز” Poke وذلك بعد زيادة شعبيتها بين المستخدمين الشباب، فقد أضافت منصة التواصل الاجتماعي زر النكز إلى تصميم موقع الويب ليكون أكثر وضوحًا من خلال نسخة الويب أو في التطبيق ليظهر التصميم الجديد الزر بجوار أي اسم يبحث عنه مستخدم فيسبوك عبر منصة التواصل الاجتماعي.

 على الجانب الآخر فقد استجاب مستخدمو الفيسبوك للتصميم الجديد، وارتفعت نسبة استخدام ميزة “النكز” Poke  بمقداريصل إلى حوالي 1300 في المئة خلال الشهر الماضي بعد تعديلات ميتا.

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ووفقا للموقع “  .nme.com   ”يمكن الآن لأي شخص الوصول إلى “زر النكز” بمجرد القيام بالبحث عن" ميزة pokes “عبر فيسبوك أو الدخول إلى موقع ”facebook.com/pokes" ويرجع الفضل في ذلك إلى شعبية الزر بين الكثير من الشباب.

أشارت شركة ميتا، إلى إن المستخدمين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عامًا و 29 عامًا هم مسؤولون عن أكثر من 50 في المئة من استخدام زر النكز.

وأظهرت دراسة نشرتها Ignite Social Media  أن  الشباب يستجيبون جيدا  لآي تصميم جديد للفيسبوك ، على الرغم  أنه من غير الواضح إذا كان زر النكز يعد كافيًا لزيادة شعبية منصة التواصل الاجتماعي.

ميزة “النكز” Poke مستخدمي فيسبوك منصة التواصل الاجتماعي Facebook نسخة الويب

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