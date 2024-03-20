الخارجية الأمريكية: تخصيص أكثر من 47 مليون دولار مساعدات إنسانية لـ السودان وتشاد|فيديو

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلاً، وهي أن الخارجية الأمريكية، قد أكدت أنه تم تخصيص أكثر من 47 مليون دولار كمساعدات إنسانية لـ السودان وجنوب السودان وتشاد.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بروسيا وإيران.

في سياق متصل طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن “بالوقف الفوري” لهجماتها على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، بما يتماشى مع القانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722 (2024)، وفق ما ذكرت صحف دولية.