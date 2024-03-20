المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع إرسال الحكومة مرضى فلسطينيين من القدس لغزة

منعت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية من إرسال مجموعة من المرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في مستشفيات القدس الشرقية إلى غزة.

وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا بعد استئناف قدمته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، وهي منظمة غير ربحية.

وقالت المحكمة في حكمها: "سيتوقع المدعى عليهم أنهم لن يغيروا الوضع الحالي في سياق الملتمسين 1-13 حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلب إصدار أمر مؤقت".

ومن المقرر أن يتم نقل حوالي 24 مريضا فلسطينيا ومرافقيهم بالحافلات إلى غزة في وقت مبكر من صباح الخميس، ولكن تم تأجيل نقلهم مرتين لأسباب غير معروفة.

ومن بين الفلسطينيين، الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بالوصول إلى المستشفيات قبل 7 أكتوبر، هناك 5 أطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، ومرضى السرطان الذين هم الآن في حالة شفاء، وعدد قليل من رفاقهم، وفقا لمسؤولي المستشفى.