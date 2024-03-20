بلينكن : نقترب من التوصل لاتفاق تهدئة في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه من المرتقب التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط الحكم في غزة بعد الحرب.

وعن اجتياح إسرائيل رفح، أوضح بلينكن في تصريحات للعربية، أن واشنطن تطرح بدائل لعملية إسرائيل في رفح، لافتاً إلى أنه سيناقشها مع الإسرائيليين في واشنطن، الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه لدى واشنطن تصوراً عن سلام دائم بالمنطقة سيبحثه مع اللجنة السداسية.

وأكد أن العمل بالجسر البحري إلى غزة سيبدأ بعد أسبوعين، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية.

وأضاف أن حماس لا تكترث للأوضاع الإنسانية في غزة وإلا قدمت تنازلات بالمفاوضات.

وقال بلينكن إن الحوثيين استهدفوا شحنات كانت متجهة إلى "شعبهم" في اليمن، لافتاً إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة دولية ليست أميركية فقط.

وشدد على أن واشنطن تواصل الضغط على إيران لاستخدام نفوذها على الحوثيين لوقف هجمات البحر الأحمر.