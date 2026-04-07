إبراهيم حسن: زيزو لاعب مصنوع

علق إبراهيم حسن، نجم الزمالك والإسماعيلى السابق،علي اداء نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو .

وقال إبراهيم حسن، فى تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «أون»: "زيزو لاعب 50% مصنوع و50% موهوب، وقبل انضمامه إلى الزمالك لم يكن معروفًا بشكل كبير، ولم يشارك كثيرًا".

وأضاف: "مصر كلها كانت ترى أنه زملكاوى، وفجأة وجدناه فى الأهلى، وهو ما كان مفاجئًا بالنسبة لي".

وتابع: "الأهلى لم يظهر حتى الآن بالشكل المتوقع، فمن المفترض أن يحقق انتصارات كبيرة بثلاثة وأربعة وخمسة أهداف".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن يستعيد الأهلى مستواه فى مباراة سيراميكا كليوباترا، وستكون نقطة تحول للفريق".