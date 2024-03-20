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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة أولمبياد باريس| منتخب مصر يواجه إسبانيا والدومينيكان في المجموعة الثالثة

صدى البلد

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، ووصيف بطولة آسيا.

وأقيمت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية، حيث سيشارك في المنافسات 16 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم في الأولمبياد خلال الفترة من 24 يوليو حتى 10 أغسطس للعام الجاري.

وكان منتخب مصر قد تأهل لأولمبياد باريس بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، التي أقيمت في المغرب الصيف الماضي.

وجاءت مجموعات منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا - أمريكا - نيوزيلندا - (الفائز من صاحب المركز الرابع في آسيا ضد غينيا).

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - صاحب المركز الثالث في آسيا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - مصر - جمهورية الدومينيكان - وصيف آسيا.

المجموعة الرابعة: باراجواي - مالي - إسرائيل - بطل آسيا.

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