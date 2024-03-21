سعر أقل دولار في البنوك اليوم 21-3-2024

استقر أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.83 جنيه للشراء و 46.93 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية وذلك في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 21-3-2024.

استقرار الدولار

استقرسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصري في مستهل تعاملات اليوم بعد تراجع اقترب من 10 قروش في الجهاز المصرفي.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

ثاني أقل سعر

وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مسجلا 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

سعر بنوك القطاع الخاص

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، إيجي بنك، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قناة السويس، البركة،التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 46.93 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي مصر والقاهرة نحو 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع.

أعلي سعر

وجاء أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبعي في مصرف أبوظبي الاسلامي.

إلغاء اجتماع لجنة السياسيات النقدية

اعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء اجتماعه الثاني المقرر عقده الخميس من الاسبوع المقبل .

قال البنك المركزي في تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية، عن اكتفاءها بالاجتماع الاستثنائي الذي جري عقده يوم ٦ مارس الجاري والذي بمقتضاه تم تحريك سعر الفائدة ٦% استثناءات.

وتستهدف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقد 8 اجتماعات دورية خلال العام الحالي لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية تم عقد اجتماعيين اثنيين لها ويتبقي 6 اجتماعات أخري .

طرح أذون خزانة

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج عمليات قبول أذون خزانة لآجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 110 مليار جنيه؛ كان قد طرحها نيابة عن وزارة المالية بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقال البنك المركزي إنه استهدف بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 25 مليار جنيه لكلا منهما، وأحلي 182 و 364 يوما بقيمة 60 مليارا منصافة بينهما.

وكشف التقرير عن وصول إجمالي العروض المقدمة لأذون الخزانة بقيمة 1.04 تريليون جنيه بمتوسط 1200 عرضا،.

وجاءت العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 364 يوما بنحو 1309 عرضا من المستثمرين بعائد فائدة متوسط نسبته 30.671% وأعلي عائد بنسبة 38.5% وأقل عائد بـ 27% وقيمته 408.104 مليار جنيه.

وبلغ حجم العروض المقدمة للإكتتاب في أجل 182 يوما لنحو 614 عرضا بأقل فائدة نسبتها 28% ووأعلي عائد نسبته 35.99% و أق متوسط عائد نسبته 30.62% بقيمة 130.603 مليار جنيه.

وسجلت جملة العروض المقدمة للاستثمار في أجل 91 يوما لنحو 1255 عرضا بأدني عائد فائدة نسبته 27.5% و متوسط عائد نسبته 28.815% وأعلي عائد بنحو 34.75% بقيمة 149.81 مليار جنيه، و كذلك أجل 273 يوما بحوالي 827 عرضا مقدما بمتوسط فائدة نسبتها 29.504% و أقل فائدة 28% و أعلاها 32.5% بقيمة 348.051 مليار جنيه.

وارتفعت طلبات الاستثمار في أذون الخزانة المقبولة من المستثمرين لتصل بقيمة 385.612 مليار جنيه.

وتضمنت العروض المقبولة 519 عرضا للاستثمار في أجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة 30.141% وأعلي عائد 30.5001% وأأقل عائد نسبة 27% بقيمة 217.9 مليار جنيه، و أجل 182 يوما بإجمالي 259 عرضا مقدما بعائد فائدة نسبته 29.912% في المتوسط وأعلي سعر بنسبة 30.25% وأقل عائد 28% بقيمة 46.8 مليار جنيه.

وبلغت العروض المقبولة للاكتتاب في أجل 91 يوما نحو 76 عرضا بأقل سعر فائدة 27.5% وأعلي سعر 27.994% ومتوسط سعر 27.83% بقيمة 25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بنحو 198 طلبا بمتوسط فائدة 29.039% و أقل عائد 28% و أعلي عائد 29.25% بقيمة 95.912 مليار جنيه.