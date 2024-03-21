العربي للاقتصاد الرقمي: الذكاء الاصطناعي سيغير من شكل العالم في جميع المجالات

الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، أنه نشهد خلال هذا العصر ثورة الذكاء الإصطناعي، مشيرا إلى أن الذكاء الإصطناعي سيغير من شكل العالم في جميع المجالات.

وقال عبد الوهاب غنيم، خلال لقاء له عبر فضائية “أكسترا نيوز”، أنه لو أسيء استخدام الذكاء الإصطتاعي، فإن عواقبه ستكون كبييرة، مؤكدا أن الذكاء الإصطناعي سيؤدي لإلغاء عدد من الوظائف في المستقبل.

وتابع نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، أن الذكاء الإصطناعي سيؤدي لظهور وظائف جديدة أهمها منصات التجارة الإلكترونية والمبرمجين وغيرها.