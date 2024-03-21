حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية يطلق قافلة تثقيف صحي ضمن مبادرة "بلدك معاك"

أطلق حزب حُماة الوطن بالإسكندرية قافلة تثقيف صحي لخدمة أهالي منطقة ٤٥ شرق المحافظة، بتقديم الاستشارات والنصائح الطبية بالمجان، وذلك في إطار مبادرة "بلدك معاك" التي تقام تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع حزب "حُماة الوطن" لشمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، والأستاذ محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن المبادرة التي تم اطلاقها تهدف إلى تصحيح المعلومات الطبية المغلوطة ورفع درجة الوعي الصحي، لافتا أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع أقسام الحزب لتوسعة خدمة المستفيدين ودعم أهالينا في المناطق المختلفة بالمحافظة من خلال توفير الاستشارات الصحية والخدمات الطبية لهم بالمجان على أيادي متخصصين سواء من الأطباء أو الصيادلة.

وأضاف الأمين العام للحزب بالإسكندرية أن المبادرة تتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الملف الصحي والذي يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياته، بإطلاق العديد من المبادرات الصحية القومية ومنها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وعلاج الأورام السرطانية، و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي.

وأكد الدكتور محمد أنسي الشافعي أمين أمانة الشئون الصحية بالحزب، أن قافلة التثقيف الصحي التي أطلقها الحزب تناولت العديد من الموضوعات والقضايا الصحية التي تهتم بأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان، وكيفية تناول الأدوية خلال أيام الصيام، فضلا عن تقديم المشورات الطبية والنصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع والسكري، وأسباب فقر الدم عند السيدات وعلاجه وتقديم النصائح لصيام آمن، فضلا عن التوعية بموضوع سوء التغذية عند الأطفال، وغيرها من القضايا الصحية التي تهم المواطنين وذلك من خلال توزيع نشرات التوعية عليهم وصرف أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية بالمجان لأهالينا بالمنطقة.

وأضاف أنسي أن القافلة في أول أيامها قدمت الاستشارات الصحية، والنصائح الطبية لما يقرب من 160 مستفيدا من أهالينا بشرق الإسكندرية، وذلك من خلال مجموعة من الأطباء والصيادلة منهم الدكتورة سالي الدريني أمين مساعد الأمانة الشئون الصحية، والدكتورة إسراء بهاء، والدكتورة فاطمة الزهراء الشاذلي، والدكتورة نسرين إبراهيم، والدكتور محمود حسن أعضاء هيئة المكتب بأمانة الشؤون الصحية.