عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية يطلق قافلة تثقيف صحي ضمن مبادرة "بلدك معاك"

فعالية بحزب حماة
فعالية بحزب حماة الوطن بالإسكندرية

أطلق حزب حُماة الوطن بالإسكندرية قافلة تثقيف صحي لخدمة أهالي منطقة ٤٥ شرق المحافظة، بتقديم الاستشارات والنصائح الطبية بالمجان، وذلك في إطار مبادرة "بلدك معاك" التي تقام تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع حزب "حُماة الوطن" لشمال وغرب الدلتا، وتوجيهات  محمد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، والأستاذ محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن المبادرة التي تم اطلاقها تهدف إلى تصحيح المعلومات الطبية المغلوطة ورفع درجة الوعي الصحي، لافتا أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع أقسام الحزب لتوسعة خدمة المستفيدين ودعم أهالينا في المناطق المختلفة بالمحافظة من خلال توفير الاستشارات الصحية والخدمات الطبية لهم بالمجان على أيادي متخصصين سواء من الأطباء أو الصيادلة.

تعليم الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

وأضاف الأمين العام للحزب بالإسكندرية أن المبادرة تتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الملف الصحي والذي يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياته، بإطلاق العديد من المبادرات الصحية القومية ومنها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وعلاج الأورام السرطانية، و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي.

وأكد الدكتور محمد أنسي الشافعي أمين أمانة الشئون الصحية بالحزب، أن قافلة التثقيف الصحي التي أطلقها الحزب تناولت العديد من الموضوعات والقضايا الصحية التي تهتم بأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان، وكيفية تناول الأدوية خلال أيام الصيام، فضلا عن تقديم المشورات الطبية والنصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع والسكري، وأسباب فقر الدم عند السيدات وعلاجه وتقديم النصائح لصيام آمن، فضلا عن التوعية بموضوع سوء التغذية عند الأطفال، وغيرها من القضايا الصحية التي تهم المواطنين وذلك من خلال توزيع نشرات التوعية عليهم وصرف أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية بالمجان لأهالينا بالمنطقة.

وأضاف أنسي أن القافلة في أول أيامها قدمت الاستشارات الصحية، والنصائح الطبية لما يقرب من 160 مستفيدا من أهالينا بشرق الإسكندرية، وذلك من خلال مجموعة من الأطباء والصيادلة منهم الدكتورة سالي الدريني أمين مساعد الأمانة الشئون الصحية، والدكتورة إسراء بهاء، والدكتورة فاطمة الزهراء الشاذلي، والدكتورة نسرين إبراهيم، والدكتور محمود حسن أعضاء هيئة المكتب بأمانة الشؤون الصحية.

الاسكندرية الاستشارات الصحية 100 مليون صحة الخدمات الطبية التثقيف الصحي الاعتلال الكلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع إلى الجنايات

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

ترشيحاتنا

موعد الليالي الوترية وليلة القدر.. دار الإفتاء تحددها وتنصح بهذه العبادات

كندا: استمرار تجميد تصدير الأسلحة لإسرائيل

منتخب مصر يواصل تدريباته لمواجهة نيوزيلندا بكأس العاصمة

في اليوم العالمي لمتلازمة داون..معلومات صادمة عن المرض

فى رمضان .. تفاصيل مداهمة شقة النزهة المشبوهة

دعاء ليلة 11 رمضان 2024.. اغتنم 12 كلمة في الثلث الثاني للمغفرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

عمرها 60 عامًا.. شاهد أول سيارة لامبورجيني في العالم

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ