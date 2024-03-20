تعليم الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

أشاد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بالدور الذي تلعبه القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة الإنشائية والإنسانية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث تضمنت الاستعراضات والقصائد الشعرية والعروض المتميزة، وذلك بحضور رحاب جابر القائم بأعمال مدير عام الإدارة وآمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال ولفيف من الموجهين ومديري المراحل التعليمية.

وقال الدكتور عربي أبوزيد إنَّ الله كرم مصر في كتابه الكريم وكافة الكتب السماوية فهي قلب العالم النابض وأم العروبة وكعبة الشعراء وقِبلة العلماء ومهبط الديانات.

وأشاد مدير المديرية بمعرض رياض الأطفال لانتصارات العاشر من رمضان وندوات التوعية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب والأداء المتميز للمعلمات الجدد وجميع القائمين على الحدث في تنظيم وإخراج طابور العرض وجميع فقرات الحفل والعديد من العروض الرياضية والفنية المتميزة على أنغام الأغنيات الوطنية وأوبريتات واستعراضات أهلا رمضان.

وأكد أن هذه الاحتفالات تأتي في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بإحياء ذكرى يوم العاشر من رمضان وتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية شخصية الطلاب.