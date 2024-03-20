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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع تراكمات القمامة داخل حرم السكة الحديد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي ممثلي الأجهزة التنفيذية

اجتمع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بكل من ممثلي هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل ورؤساء الأحياء، ومسؤولي شركة النظافة (نهضة مصر)، وكافة الأجهزة المعنية بمقر ديوان محافظة الإسكندرية.

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وكلف محافظ الإسكندرية شركة نهضة مصر بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول حرم السكك الحديدية بدءًا من الغد يوم الخميس وذلك لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

كما وجه محافظ الإسكندرية بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

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