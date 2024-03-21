اليوم|توقعات بأمطار رعدية بالإسكندرية.. وشركة الصرف ترفع استعداداتها للدرجة القصوى

كشفت شركة الصرف الصحي عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق اليوم الخميس على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداءً من صباح اليوم، السبت، استعدادًا لهطول الأمطار، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة.

وقررت الشركة رفع درجة الاستعدادات ونشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا،

وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.