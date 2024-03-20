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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة الإسكندرية تعلن نتائج مسابقة مهرجان الكورال في الغناء الجماعي والفردي لكليات الجامعة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، نتائج مسابقة مهرجان الكورال في الغناء الجماعي والفردي لكليات الجامعة، والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، لطلاب الكليات المختلفة، بهدف اكتشاف مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة داخل الجامعة، وقدمت كل كلية عرض تضمن غناء فردي وجماعي ودويتو.

وتأتي المسابقة في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، والدكتور على عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعلنت لجنة التحكيم التى ضمت كلا من الدكتور محمود بيومي عميد معهد كونسرفاتوار الأسبق، والدكتورة بهيه الأخريطي عميد كلية التربية النوعية الأسبق، والدكتور شريهان الحديني مدرس الصولفيج الغربي ومدربة منتخب الجامعة للكورال، نتيجة المسابقة؛ حيث جاءت كلية التربية في المركز الأول للعام الخامس على التوالي.

وجاءت كلية الأعمال في المركز الثاني، وجاءت كليتا التربية الرياضية بنين والتربية الرياضية للبنات في المركز الثالث، وكلية الآداب في المركز الرابع، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في المركز الخامس.

كما حقق الطلاب من الكليات المختلفة مراكز مختلفه في الغناء الفردي والدويتو في المهرجان، الذي جرى تحت إشراف شهاب محروس القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفي سياق آخر، رصد حي ثان العامرية، أعمال بناء وتشطيبات داخل 5 فيلات وبناء اسوار بدون ترخيص علي قطعة أرض مساحتها حوالي 800 متر، وأسوار بالطوب الأبيض على مساحة 900 متر، بمنطقة الكينج قبلي وحوائط بدون ترخيص بمنطقة الوادي.

وأشار الحي - في بيان - إلى التصدي وإزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على كميات كبيرة من مواد وعدات وأدوات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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