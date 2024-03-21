بإمكانات جبارة .. تعرف على مواصفات الإصدار الجديد من شاشة Echo Show 5

إذا كنت تبحث عن شاشة بأسعار معقولة يمكنك التفكير في شاشة Echo Show 5 فهي تتمتع بميزة التحكم الصوتي فقد طورت أمازون الجيل الثالث من شاشة Echo Show 5 الذكية وذلك بميزة التحكم الصوتي عبر مساعد Alexa الرقمي، والتحكم باللمس عبر شاشة بخاصية اللمس المميزة .

تصميم والمواصفات

وفقا لموقع “ digitaltrends ”تنطلق شاشة Echo Show 5 الذكية بحجم أكبر نسبياً ، وتتميز الشاشة بأبعاد 3.2 في 5.8 في 3.6 بوصة.

وتتميز “ شاشة Echo Show 5 ”الذكية بحجم 5.5 ، بوصة و بتصميم مائل للأعلى إلى حد ما، أما الجزء الخلفي من الشاشة فيأتي أيضاً بتصميم من النسيج على أن تتوفر الشاشة بثلاثة إختيارات في الألوان بين الأسود، أو الأزرق الفاتح والأبيض.

وتتميز الشاشة بتقنية LCD" بدقة 960 في 480 بيكسل، وتدعم خاصية اللمس، ويضم الإصدار الجديد معالج بآداء أسرع، بجانب مكبر صوتي بحجم أكبر.

وتقدم شاشة Echo Show 5 الذكية آداء جيد في مكالمات الفيديو و تأتي بآداء أقل جودة مقارنة بكاميرا Echo Show 8.