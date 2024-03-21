هتسهل حياتك .. تعرف على حيل في إنستجرام

يعد إنستجرام إحدى أشهر منصات مشاركة الصور والفيديو، فهو يجذب ملايين المستخدمين. ويتميز بعدة ميزات فإذا كنت مستخدماً عادياً أو من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي، فإليك نصائح لمساعدتك في تحسين تجربتك،

نص بديل

وفقا موقع "إنديا تايمز"يسمح إنستجرام للمستخدمين بالقيام بإضافة نص بديل إلى الصور فبينما يقوم التطبيق تلقائياً بإنشاء نص بديل لصورك، فإنه يسمح في الوقت نفسه أيضاً للمستخدمين بالقيام بإضافته يدوياً وذلك لمساعدة المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الرؤية على محاولة فهم محتوى الصورة بشكل أفضل.

ولإضافة نص بديل يمكنك النقر فوق الإعدادات المتقدمة (advanced settings) وكتابة نصاً بديلاً.

إنشاء ملصق

يمكن إنشاء ملصق على الفور مماثل وإرساله إلى أصدقائك أو عائلتك وذلك عبر رسالة مباشرة فقط من خلال النقر على القائمة في الزاوية اليمنى العليا من الصورة، وتحديد "إنشاء ملصق مقصوص"، ثم حفظه ومشاركته عبر رسالة مباشرة.

كتم الصوت

لكتم صوت مستخدم على إنستجرام، انتقل إلى ملفه الشخصي، والقيام بالنقر فوق علامة التبويب "متابعة"، وتحديد خيار كتم الصوت الذي يتيح تجاهل المنشورات أو القصص أو الملاحظات في نفس الوقت فقط.

جدولة المنشورات والقصص

لجدولة منشور، عليك القيام بأثناء إنشاء منشور جديد، والضغط على الإعدادات المتقدمة، واختيار خيار جدولة النشر. أضافة الوقت والتاريخ المحددين اللذي تفضل القيام بنشر هذا المنشور فيهما.