بشأن نجم الفريق .. إعلامي يكشف عن ضربة موجعة لدفاع الأهلي

كشف الإعلامي امير هشام عن مفاجأة صادمة بشأن إصابة نجم الأهلي ياسر إبراهيم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام : ياسر ابراهيم مش هيلحق مباراة الذهاب والاياب و احتمال الدور الي بعده كمان ، لان اصابتة شهرين ،مطوله اكتر ضربة قوية لدفاع الأهلي.

وقررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر التي تقام في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



جدير بالذكر أن سبب تأجيل المباراة هو ازدحام جدول مباريات الدوري الممتاز، ومشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.