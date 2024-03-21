خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء بعد إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف.. تفاصيل

في حادثة صادمة، تفاجأ الإعلامي الشهير أحمد شوبير بإصابة نجله خلال بث مباشر عن استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية.

هذا الحدث الغير متوقع أثار الجدل والانتباه، وأضاف عنصرًا غير مسبوق إلى الأجواء المحيطة بالبطولة المنتظرة.

