هل تدخل شوبير لمنع انتقال أبو جبل إلي الأهلي؟ مفاجأة

نفى الإعلامي أحمد شوبير، الاتهامات التي تم توجيهها إليه بشأن تدخله في إفساد صفقة انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بغرض تأمين استمرار نجله في المشاركة مع الفريق.



وكانت تقارير تداولت في الفترة السابقة أن شوبير قام بالتدخل لمنع انضمام أبو جبل إلى الأهلي، إلا أنه نفى تلك الادعاءات بشدة.

وأكد شوبير خلال تصريحاته تلفزيونية، أنه لم يكن له يد في فشل صفقة انتقال أبو جبل إلى القلعة الحمراء، لافتا إلى أن دوره كان محدودًا بتقديم المعلومات التي كان يمتلكها كصحفي رياضي، وأن تلك المعلومات لم تكن لها أي تأثير على مصير الصفقة.

وأضاف شوبير أن الشناوي لم يكن يشعر بالراحة بوجود أبو جبل معه في المنتخب، وهو ما قد يكون مؤثرًا على أدائه في المباريات، معقبا:" حارس الأهلي لا يرتاح لأبو جبل".

وكان محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي قاب قوسين من الإنتقال للأهلي خلال بطولة كأس الامم الإفريقية وبالفعل وقع اللاعب حسب تصريحات شوبير ولكن الصفقة فشلت في الأوقات الأخيرة، البعض أرجع سبب فشل الصفقة لإعلان شوبير المبكر عن ضم المارد الأحمر لـ اللاعب خلال تواجده في معسكر المنتخب الامر الذي أثار استياء البعض.