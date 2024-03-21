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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مراته حولت حياتنا جحيم وأخويا ضرب أمي.. اعترافات صادمة لق.اتل شقيقه وزوجته قبل الذهاب لعشماوي

صدى البلد

اعترافات صادمة ادلى بها المتهم بقتل شقيقه وزوجة شقيقه في تحقيقات النيابة العامة قبل ان تقضي محكمة جنايات جنوب الجيزة باعدامه شنقا. 

إسماعيل.ع" المتهم بقتل شقيقه وزوجته، اعترف بقتله شقيقه وزوجته لانه ألح على شقيقه عدة مرات بترك منزلهم في بيت العائلة، وخاصة بعد حبس زوجته 6 أشهر في قضية تزوير، والذي نتج عنه خلافات وضرب بين الطرفين، بالإضافة لعدم ترك المجني عليهم المنزل، فتعمد المتهم الخلاص منهم وقتلهم.

 

اعترافات صادمة 

 

أقوال المتهم "إسماعيل.ع" في تحقيقات النيابةالعامة: 
 

س: ما هي ظروف نشأتك؟

انا اتربيت في بولاق الدكرور في أسرة مكونة من ابويا عيد اسماعيل احمد وامى زينب ابراهيم سيد واخين إبراهيم الصغير ومحمد أخويا الكبير وبنتين هبة الكبيرة وشيماء الصغيرة 

س: وما هي درجة تعلقك بشقيقك المجنى عليه؟

أنا كنت بحبه جدا وكنت متعلق بيه بس بدأنا نبعد عن بعض واحدة واحدة من أول ما هي دخلت بيتنا 

س: هي الدرجات التعليمية التي حصلت عليها؟ 

انا معايا الابتدائية

س: وما هي حرفتك ؟

أنا شغال مبلط سيراميك نمرة واحد وساعات لما يكون الشغل نايم بشتغل أوبر على موتوسيكل بتاعي، وفي العيد الكبير بشتغل جزار علشان اقلب رزقی وعندى العدة بتاعتي.

س: وما هو المقابل الذى تتقاضاه من ذلك العمل؟

ممكن يوصل دخلى إلى ستة آلاف جنيه أو سبعة آلاف جنيه.

س: وما هي حالتك الإجتماعية؟

أنا أعزب وعمری ما خطبت أو اجوزت ولا قريت فاتحة.

س: وما الذى حال دون اتمامك لاى زيجة؟ 

أنا من طبعي جامد ومبحبش الستات 

 

مراته حولت حياتنا جحيم

س: وما هي صلتك بكل من المجنى عليهما داليا جمال محمد علی ومحمد عبد اسماعیل أحمد؟ 

داليا تبقى مرات أخويا محمد وهو اتجوزها من عمر ابنهم عبد الرحمن 

س: وما هو عمر سالف الذكر المدعو / عبد الرحمن محمد عبد.

هو عنده تقريبا ١٢ أو ١٤ سنة

وما هو اثر تلك الزيجة عليك؟ 

انا كنت مبسوط لحد يوم دخلته لدرجة أنه فى فرحه مدافعش جنيه وانا وابراهيم اخونا الصغير اللي شلنا الشيلة كلها، بس هي من يوم ما دخلت بيتنا وخلت حياتنا جحيم

س: وهل رزق المجنى عليهما سالفى الذكر بثمة أطفال بخلاف سالف الذكر؟

هما مخلفوش غير مرة واحد اللى هو عبد الرحمن وفي مرة هي سقطت بعلم محمد أخويا .

س: وما هي تفصيلات إجهاض المجنى عليها؟ 

هي كانت في أول حملها معدتش ثلاثة شهور تقريبا ومحمد أخويا مكنش عايزها تخلف فراحت سقطت برة في حتة انا معرفش هي فين .

س: ومتى حدث ذلك؟ 

من نحو سنتين

س: وكيف نما إلى علمك اجهاض سالفة الذكر ؟

هي اللي قالتلي بنفسها .

س: ولما رغب شقيقك المجنى عليه في التخلص من الجنين ؟

علشان هو كان دخله قليل وعلى اده .

س: من وما الذي تقصده بعبارة " هي من يوم ما دخلت بيتنا وخلت حياتنا جحيم"؟

هي كانت على طول عاملة مشاكل مع جوزها ومع أختى الصغيرة شيماء 

س: وما هي طبيعة تلك الخلافات ؟ 

هي كانت دايما تعمل مشاكل مع اخويا بسبب المصاريف وانا كنت دايما بتدخل واديها الفلوس اللي عايزاها وبالنسبة لمشاكلها مع أختى الصغيرة شيماء كانت مشاكل حريم مع بعض لكن مش حاجة كبيرة .

 

أخويا ضرب أمي وأبويا 

 

س: وهل من أى خلافات بينك وبين المجنى عليهما سالفي الذكر؟ 

هو بالنسبة لأخويا محمد أنا كنت شايل منه لأنه دايما كان بيعامل أبونا وأمنا أسوأ معاملة مع أنه بيعامل الغريب أحسن معاملة، وكان دايما بيحصل مشاكل ما بينا بسبب إنه كان بيمد ايده عليهم، وكمان بدأ يبقى في مشاكل أكثر من ساعة ما اتجوز داليا والمشاكل كمان كترت من بعد ما داليا مراته اتحبست وطلعت من الحبس، وأنا كنت عايزهم يأجرو شقتهم اللي في بيت العيلة وياخدو ايجارها يقعدو بيه في شقة برة، بسبب كلام الناس الكثير عن مراته أن مشيها بطال.

وتابع: أما بالنسبة لداليا انا ليا معاها مشاكل كثير بسبب اول حاجة إنه ا كانت بتعمل مشاكل كثير مع أخويا وكانت بتقويه علينا ولما كنت بحاول ألجأ لحد من أهلها سواء أبوها أو امها مكنش في حد عندهم في البيت بيحل معايا، وكمان هي كان مشيها بطال، وأنا عرفت إنها بتكلم رجالة على اخويا وكانت بتستغل عدم وجود اخويا وكانت بتنزل بالليل، وترجع بعد الفجر، ولما كنت اسألها بتروحى فين كانت بتعمل نفسها تعبانة علشان تتهرب من اسألتى، وكنت كل لما اجي اقول لأخويا على اللي بشوفه منها أو اسمعه عنها كان بيمسك فيا وساعات كان بيوصل الموضوع الضرب ولو أمي ادخلت كان بيضربها هي كمان، وكمان قبل ما اقتلهم بكام يوم أنا واخويا مسكنا في بعض بسبب أن هو مصمم يقعدها في البيت وضربني وضرب أمه وأنا كمان ضربته وبعدها بشوية النجدة جت وحلت ما بينا ومضونا إقرارات عدم تعرض لبعض وعملو مذكرة، انا بصراحة مش فاكر هما عملو ايه أو مضونا على ايه بس محدش فينا راح القسم، وامي بس هي اللي طلعت على القسم وعملتلو محضر.

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س: وما هو وقوع واثر تلك الخلافات على نفسك؟

أنا كنت باكل فى نفسى وبغلى من اللى حصل من أخويا محمد من ضربه ليا أنا وأمي، وأنه وصلها إنها تدخل الأقسام وكمان أنا جبت أخرى من اللي بشوفه وبسمعه في الشارع من الناس وتلقيحهم بالكلام وبقيت خلاص مش قابل وجودهم في البيت ولا بقيت طايق نفسى حتى بسببهم وقررت انى لازم أتخلص منهم من البيت بأي طريقة .

س: ومتى راودتك فكرة التخلص من المجنى عليهما؟

انا بدأت افكر فى انهم لازم يمشو من البيت بأي طريقة من أول ما طلعت من الحبس، وبدأت افكر في قتلهم هما الاثنين قبلها بيوم.

س: وما الذي دعاك إلى التفكير بقتل المجنى عليهما من الاساس؟

طبعا بسبب المشاكل اللي هي عاملاها وبسبب المشاكل اللى انا شايلها من أخويا، بسبب إنه دائما ينصرها عليا وييجي في صفها ضدي انا وامي وساعات كان بيضربنا وانا كنت خايف امد ايدى عليه لأنه كان جسمه ضعيف .

 

مراته حية وكان لازم أخلص عليهم 

 

س: ومتى اختمرت تحديدا نية قتل المجنى عليهما بذهنك ؟

يوم الخميس  ٢٠٢٢/٦/٢٢ لقيت ابن اخويا عبد الرحمن بيقولي " هي عمته بتبص لي بصات وحشة ليه هو انا عملتلها حاجة "، فأنا ساعتها حسيت ان الحية اللى اسمها داليا بدات تبخ سمها في الواد عبد الرحمن هو كمان وهتولع البيت حريقة.

س: وما هي الخطة التي وضعتها لقتل المجنى عليهما ؟

انا فكرت انى اقتلهم بالسكينة اللى كانت عندى واستخدمتها اليوم دة .

س: ولما اخترت تلك الوسيلة دون غيرها لقتل المجنى عليهما؟

أول حاجة علشان السكينة اللى معايا حجمها كبير والناس هتخاف تحوش علشان شكلها كبير ويخوف وكمان أنا بعرف استخدمها كويس لاني بشتغل جزار في الأعياد 

س: وما الذي دعاك إلى انتقاء يوم الواقعة لقتل المجنى عليهما؟

أنا كنت مستنى اول فرصة تجيلي وميكنش عبد الرحمن ابنهم معاهم علشان ميشفش منظر اللي هيحصل، ويوم الجمعة شفتها نازلة لوحدها من البيت ولما لقيتها راجعة هي ومحمد لوحدهم قلت دى الفرصة المناسبة .

س: وما هي تفصيلات اقرارك؟

يوم الجمعة لما لقيتها نازلة وبرضو لقحت بالكلام ولقيت عبده مش معاها نزلت وقعدت في المحل اللي تحت البيت، والسكينة كانت موجودة في المحل وأول مالقيتها راجعة هي ومحمد اخويا، حاولت اني اقولهم بالعقل ميدخلوش البيت لقيت محمد بدا يضربني بشنطة كانت معاه في ايده، فقلت مبدهاش ورحت داخل جايب السكينة من المحل، والناس بدأت تتلم ومكنتش شايفهم وسط الناس ورحت داخل العمارة افتكرت انهم طلعو فوق ولما وصلت فوق وملقتش حد رحت نازل وفي الوقت ده لقيت باب العمارة الحديد مقفول، والناس هى اللى قفلتو علشان مطلعلهمش فرحت داخل شقتي أنا وأمي اللي في الدور الأرضى ونطيت من شباك الأوضة على الشارع.

واستكمل:  ولقيت محمد فى وشى اديته ضربة بالسكينة في صدره، فهو حاول يمشى وادانى ضهره رحت مديله ضربة كمان، ورحت رايح على داليا واديتها نحو 5 ضربات في صدرها وبطنها وكتفها الشمال وراحت واقعة فأديتها 2 ضربات كمان في رجليها الاثنين ورحت رايح على محمد اديته الضربة الثالثة في صدره قدام السوبر ماركت اللي بعدنا بعمارة وبعدها مشيت وخبيت السلاح في جراج من الجراجات والمباحث جت اخدتني لأن انا اللي قولتلهم على مكاني وقلتلهم مكان السلاح وراحو جابوه.

قاتل شقيقه وزوجته عشماوى مراته حولت حياتنا جحيم

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