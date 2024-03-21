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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

الصداع
الصداع

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداع خلال نهار رمضان ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع بعض الحيل لعلاج الصداع نهار رمضان كشف عنها خبير التغذية عبد الرحمن شمس من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد.

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حيل لعلاج الصداع فى نهار رمضان

الصداع

بعض الحيل التي يمكن أن تساعد في علاج الصداع خلال نهار رمضان:

شرب الكافيين بشكل معتدل: قد يساعد تناول كمية معتدلة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي في تخفيف الصداع. ومع ذلك، يجب تجنب تناول الكميات الزائدة من الكافيين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالجفاف.

الراحة والاسترخاء: حاول أخذ قسط من الراحة والاسترخاء في مكان هادئ ومظلم. قد يساعد تطبيق البارد على الجبين أو الرقبة أو وضع قناع عيون بارد على العينين في تخفيف الصداع.

التغذية السليمة: تأكد من تناول وجبة السحور الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف، تجنب الأطعمة المقلية والغنية بالدهون والأطعمة الثقيلة التي يمكن أن تزيد من احتمالية الصداع.

الصداع

شرب السوائل بانتظام: حافظ على تناول السوائل بانتظام خلال ساعات الإفطار، وخاصة الماء. الجفاف قد يكون سببًا للصداع في بعض الحالات، لذا يجب الحرص على البقاء مترطبًا.

تجنب التوتر والإجهاد: حاول تجنب أو تقليل المصادر المحتملة للتوتر والإجهاد خلال نهار رمضان. يمكن أن تساعد التقنيات مثل الممارسة اليوغا أو التنفس العميق في تهدئة الجسم والعقل وتخفيف الصداع.

تجنب الروائح القوية: بعض الروائح القوية مثل العطور أو المنظفات قد تسبب صداعًا لبعض الأشخاص. حاول تجنب هذه الروائح أو تقليل تعرضك لها.

مع ذلك، إذا كان لديك صداع مستمر أو شديد، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك بشكل صحيح.

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