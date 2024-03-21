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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

برخص التراب..أفضل هاتف سامسونج للشراء في رمضان 2024

برخص التراب..أفضل
برخص التراب..أفضل هاتف سامسونج للشراء في رمضان 2024

يعد أرخص موبايل سامسونج في مصر هو Samsung Galaxy A04e، 
الذي يبلغ سعره حوالي 5000 جنيه مصري ، ويتميز بالمواصفات التالية:

• شاشة: شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة

• المعالج: معالج Exynos 850 ثماني النواة

• ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

• سعة التخزين: 64 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: كاميرا 13 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: كاميرا 5 ميجابكسل

• البطارية: بطارية 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 12

يعد هذا الهاتف خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف أساسي بسعر معقول.

 

إليك بعض مزايا Samsung Galaxy A04e:

 

• سعر معقول: يعد Samsung Galaxy A04e أحد أرخص الهواتف الذكية في السوق.

• عمر بطارية طويل: يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة.

• شاشة كبيرة: شاشة الهاتف بحجم 6.5 بوصة كبيرة بما يكفي لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب.

• نظام تشغيل حديث: يعمل الهاتف بنظام Android 12 ، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل Android.

 

إليك بعض عيوب Samsung Galaxy A04e:

 

• معالج بطيء: معالج الهاتف ليس قويًا بما يكفي لتشغيل الألعاب والتطبيقات المتطلبة.

• كاميرا أساسية: كاميرا الهاتف ليست جيدة مثل كاميرات الهواتف الذكية الأخرى في السوق.

• ذاكرة تخزين قليلة: سعة تخزين الهاتف 64 جيجابايت فقط ، وهو ما قد لا يكون كافيًا لبعض المستخدمين.

بشكل عام ، يعد Samsung Galaxy A04e خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف أساسي بسعر معقول.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي به معالج أقوى وكاميرا أفضل ، فقد ترغب في التفكير في هاتف آخر.

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