برخص التراب..أفضل هاتف سامسونج للشراء في رمضان 2024

يعد أرخص موبايل سامسونج في مصر هو Samsung Galaxy A04e،
الذي يبلغ سعره حوالي 5000 جنيه مصري ، ويتميز بالمواصفات التالية:
• شاشة: شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة
• المعالج: معالج Exynos 850 ثماني النواة
• ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت
• سعة التخزين: 64 جيجابايت
• الكاميرا الخلفية: كاميرا 13 ميجابكسل
• الكاميرا الأمامية: كاميرا 5 ميجابكسل
• البطارية: بطارية 5000 مللي أمبير
• نظام التشغيل: Android 12
يعد هذا الهاتف خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف أساسي بسعر معقول.
إليك بعض مزايا Samsung Galaxy A04e:
• سعر معقول: يعد Samsung Galaxy A04e أحد أرخص الهواتف الذكية في السوق.
• عمر بطارية طويل: يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة.
• شاشة كبيرة: شاشة الهاتف بحجم 6.5 بوصة كبيرة بما يكفي لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب.
• نظام تشغيل حديث: يعمل الهاتف بنظام Android 12 ، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل Android.
إليك بعض عيوب Samsung Galaxy A04e:
• معالج بطيء: معالج الهاتف ليس قويًا بما يكفي لتشغيل الألعاب والتطبيقات المتطلبة.
• كاميرا أساسية: كاميرا الهاتف ليست جيدة مثل كاميرات الهواتف الذكية الأخرى في السوق.
• ذاكرة تخزين قليلة: سعة تخزين الهاتف 64 جيجابايت فقط ، وهو ما قد لا يكون كافيًا لبعض المستخدمين.
بشكل عام ، يعد Samsung Galaxy A04e خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف أساسي بسعر معقول.
إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي به معالج أقوى وكاميرا أفضل ، فقد ترغب في التفكير في هاتف آخر.