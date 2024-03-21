برخص التراب..أفضل هاتف سامسونج للشراء في رمضان 2024

يعد أرخص موبايل سامسونج في مصر هو Samsung Galaxy A04e،

الذي يبلغ سعره حوالي 5000 جنيه مصري ، ويتميز بالمواصفات التالية:

• شاشة: شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة

• المعالج: معالج Exynos 850 ثماني النواة

• ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

• سعة التخزين: 64 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: كاميرا 13 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: كاميرا 5 ميجابكسل

• البطارية: بطارية 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 12

يعد هذا الهاتف خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف أساسي بسعر معقول.

إليك بعض مزايا Samsung Galaxy A04e:

• سعر معقول: يعد Samsung Galaxy A04e أحد أرخص الهواتف الذكية في السوق.

• عمر بطارية طويل: يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة.

• شاشة كبيرة: شاشة الهاتف بحجم 6.5 بوصة كبيرة بما يكفي لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب.

• نظام تشغيل حديث: يعمل الهاتف بنظام Android 12 ، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل Android.

إليك بعض عيوب Samsung Galaxy A04e:

• معالج بطيء: معالج الهاتف ليس قويًا بما يكفي لتشغيل الألعاب والتطبيقات المتطلبة.

• كاميرا أساسية: كاميرا الهاتف ليست جيدة مثل كاميرات الهواتف الذكية الأخرى في السوق.

• ذاكرة تخزين قليلة: سعة تخزين الهاتف 64 جيجابايت فقط ، وهو ما قد لا يكون كافيًا لبعض المستخدمين.

بشكل عام ، يعد Samsung Galaxy A04e خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف أساسي بسعر معقول.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي به معالج أقوى وكاميرا أفضل ، فقد ترغب في التفكير في هاتف آخر.