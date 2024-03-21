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رئيس التحرير
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حوادث

افتكرته واحدة ست.. فتاة ترسل صورها عارية لشاب للعمل موديل في وسيم

صدى البلد

أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في ابتزاز شاب لفتاة بصورها العارية بعدما أوهمها أنه سيدة ويبحث عن فتاة للعمل كموديل ملابس ودفعها لإرسال صورها له. 

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات بتهمة الابتزاز والتهديد بنشر صور خاصة. 

ولجأ شاب الى حيلة دنيئة الحصول على مبالغ مالية طائلة فانشأ حساب فيس بوك وتواصل مع سيدة واوهمها بانه يبحث عن فتيات ذات جسد ممشوق للعمل موديل ملابس وادعى انه سيدة حتى ارسلت اليه صورها بملابس عارية وشفافة وفوجئت بانه شاب يهددها بنشر الصور. 

بداية التفاصيل عندما تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي إخطارا من رئيس مباحث أوسيم المقدم مصطفى كمال يفيد فيه حضور “هبة. س” ربة منزل وإبلاغها بتضررها من مستخدم الحساب المسمى "ملك روحي" على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لقيامه بإرسال رسائل على حسابها الشخصي تتضمن عبارات تهديد وابتزاز بنشر صور عارية لها سبق وأن أرسلتها له لقيامه بإيهامها أنه سيدة سوف تساعدها للعمل كموديل.

 

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وتتبعت الأجهزة الأمنية الحساب الشخصي والمحادثات التي تحتوي على صور لصاحبة المحضر، وبعض رسائل التهديد حتى تم تحديد هويته ومكانه، وألقت مباحث ضباط وحدة أوسيم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
 

ووفقا للتحريات قامت ربة المنزل بتحويل مبلغ 1000 جنيه للمتهم لكنه طلب مبالغ أخرى، وألقي القبض عليه وتبين أنه يدعى "إسلام.ع" (29 سنة) عاطل ومقيم في البراجيل دائرة القسم، وبمواجهته أمام مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، اعترف بارتكابه الواقعة وأخذ المبلغ المالى من الضحية.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام.

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