اعرف المواصفات والسعر.. التاكسي الطائر متاح للشراء أونلاين حاليا

في خطوة رائدة، أعلنت شركة إيهانج، الشركة الصينية المصنعة للمركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، عن إطلاق سيارة الأجرة الطائرة EH216-S على منصة التسوق الإلكترونية التابعة لمجموعة علي بابا، سوق تاوباو. ومن المقرر أن يحدث طراز EH216-S ثورة في مجال النقل الحضري مع سعره الذي يبلغ (332 ألف دولار أمريكي)، ويمثل علامة فارقة مهمة في عصر الطائرات ذاتية القيادة لنقل الركاب.

حظيت طائرة EH216-S من إيهانج باهتمام وإشادة كبيرين، حيث أكملت أكثر من 42 ألف رحلة اختبار ناجحة في أكثر من 14 دولة. والجدير بالذكر أنها أصبحت أول طائرة إقلاع عمودي كهربائية بدون طيار تحصل على شهادة النوع وشهادة صلاحية الطيران القياسية من إدارة الطيران المدني في الصين (CAAC)، مما يؤكد على سلامتها وموثوقيتها.

يدل طرح طراز EH216-S على تاوباو على الخطوة الاستراتيجية لشركة إيهانج للاستفادة من السوق المزدهرة لحلول التنقل الجوي الحضري. ومع سعر التجزئة المقترح البالغ 410 ألف دولار أمريكي للمشترين الدوليين، والذي من المقرر أن يبدأ العمل به في 1 أبريل، تستعد شركة إيهانج للتوسع العالمي.

مواصفات تقنية

تتضمن المواصفات الرئيسية لطراز EH216-S السرعة القصوى التي تبلغ 130 كيلومترًا في الساعة، وسرعة巡航 تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، والارتفاع الأقصى 3000 متر. مع مدى يصل إلى 30 كيلومترًا ومدة طيران تبلغ 25 دقيقة، إلى جانب وقت إعادة شحن يبلغ 120 دقيقة، يعد طراز EH216-S بالكفاءة والراحة التي لا مثيل لها للركاب في المناطق الحضرية.

تطبيقات متعددة

تتوقع شركة إيهانج تطبيقات متنوعة لطراز EH216-S، تتراوح بين خدمات سيارات الأجرة الجوية والسياحة الجوية إلى خدمات نقل الركاب بين المطارات والتنقل بين الجزر. وقد عقدت الشركة شراكات استراتيجية مع حكومات بلدية مختلفة لدعم تطوير أنظمة اقتصادية منخفضة الارتفاع.

بشرى بعصر جديد

يبشر طرح سيارات الأجرة الطائرة للبيع على تاوباو بعصر جديد من التنقل الجوي الحضري الذي يمكن الوصول إليه، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للصين للصناعات الناشئة. ومع وجود حوالي 20 محافظة تعطي الأولوية لتطوير الاقتصاد منخفض الارتفاع، فإن طراز EH216-S من شركة إيهانج يقف الآن في طليعة الابتكار، والمستعد لإعادة تشكيل مستقبل النقل.