إنجاز وطني ورمز للفخر.. عصام هلال يهنئ السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

تقدم النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وأكد "هلال"، في تصريحات صحفية له، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل إنجازًا وطنيًا وبطوليًا ورمزًا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ.



وأعرب عضو الشيوخ عن تمنيه بأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالتقدم والرفعة والازدهار.