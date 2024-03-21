عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية لاتفيا: دول الناتو تستعد لجعل اقتصاداتها "اقتصادات حرب"

حلف الناتو
حلف الناتو

قال وزير خارجية لاتفيا كريسجانيس كارينز، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" يستعدون لوضع اقتصاداتهم على المسار العسكري.

وأوضح كارينز في تصريحات لصحيفة دويتشه فيله "DW" الألمانية، أن حلف الناتو يتحرك في تجاه جعل اقتصاداته اقتصادات حرب". 

وأضاف أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت دول الناتو بشكل كبير استثماراتها في قطاع الدفاع.

وفي 14 مارس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، وهو يقدم تقريره السنوي عن أمن الناتو، إن الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي وكندا سيستثمرون 470 مليار دولار في الدفاع في عام 2024، وهو ما يعادل 2% من إجمالي ناتجهم المحلي. 

وأكد ستولتنبرج أن نمو الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي في عام 2023 سيكون "بنسبة غير مسبوقة تبلغ 11%". 

وفقًا للأمين العام لحلف الناتو، في عام 2024، سينفق ثلثا الدول الأعضاء في الناتو أكثر من 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. لكن ستولتنبرغ لم يحدد الدول التي تم تضمينها في هذا العدد.

الناتو ومولدوفا يعززان قطاع الطاقة في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة

أمين عام الناتو يجري مباحثات غدا مع رئيس وزراء البرتغال في بروكسل

وزير خارجية لاتفيا الناتو حلف شمال الأطلسي لاتفيا اقتصادات حرب حلف الناتو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

موضوعات متعلقة

مسئول سابق بالحلف يكشف شرط الناتو للعضوية الكاملة لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبى

الناتو ومولدوفا يعززان قطاع الطاقة في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة

شكل من التفاوض.. ترامب يعلق على تهديده الأخير لـ الناتو

ترامب: الولايات المتحدة لا يجب أن تدفع أكثر من حصتها في الناتو

ترشيحاتنا

الحوثيون يطلقون النيران على سفينة تجارية جنوب ميناء نشطون باليمن

خبير نقل: محطة عدلي منصور أفضل مشروع نقل جماعي على مستوى العالم

لمن يريد مضاعفة ثواب الصيام.. داعية ينصح بهذه العبادة

بلينكن يعلن تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب بغزة

شيخ الأزهر: لا يصح قول أن الله تعالى له "جسم".. اعرف السبب

زيادة في أسعار الذهب .. عيار 21 يتخطى الـ 3000 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

منى عبد الغني: «قلع الحجر» سيكون علامة فى الدراما.. والحجاب لا يعوقني عن التمثيل.. ولم أواجه صعوبة في اللهجة الصعيدية

أضرار نفسية تُصيب الفتاة عند تشكيك الأهل فى أخلاقها

احذر من خلط الحياة الزوجية بالتعصب الكروى

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ