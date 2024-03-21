وزير خارجية لاتفيا: دول الناتو تستعد لجعل اقتصاداتها "اقتصادات حرب"

قال وزير خارجية لاتفيا كريسجانيس كارينز، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" يستعدون لوضع اقتصاداتهم على المسار العسكري.

وأوضح كارينز في تصريحات لصحيفة دويتشه فيله "DW" الألمانية، أن حلف الناتو يتحرك في تجاه جعل اقتصاداته اقتصادات حرب".

وأضاف أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت دول الناتو بشكل كبير استثماراتها في قطاع الدفاع.

وفي 14 مارس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، وهو يقدم تقريره السنوي عن أمن الناتو، إن الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي وكندا سيستثمرون 470 مليار دولار في الدفاع في عام 2024، وهو ما يعادل 2% من إجمالي ناتجهم المحلي.

وأكد ستولتنبرج أن نمو الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي في عام 2023 سيكون "بنسبة غير مسبوقة تبلغ 11%".

وفقًا للأمين العام لحلف الناتو، في عام 2024، سينفق ثلثا الدول الأعضاء في الناتو أكثر من 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. لكن ستولتنبرغ لم يحدد الدول التي تم تضمينها في هذا العدد.