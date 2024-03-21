إصابة 19 شخصا في انقلاب تروسيكل بطريق الفرافرة

أصيب 19 شخصا، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق الفرافره بمركز ديروط، في محافظة اسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق ديروط / الفرافرة ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع الحادث ضباط المركز و الإسعاف، و تبين من المعاينة والفحص انقلاب تروسيكل بطريق الفرافرة بمركز ديروط، مما أسفر عن إصابة 19 طفلا، هم محمد جمال محمد 7 أعوام، دنيا يونس عبد الجابر 9 أعوام، دعاء فايز عبدالله 5 أعوام، شريف عدلى اسماعيل 30 عاما، وليد فرج عبد المجيد، كريم محمد عبد الجابر، عائشه شريف عدلي اسماء فرج عبد المجيد، عبدالرحمن جمال محمد، اسماء حسام ابو بكر، رفيع عبدالرحيم سلطان، فرجاني حسام ابو بكر، رحمه عبدالغفار عبد المجيد، عبدالرحيم ابو بكر عبد الجابر، دنيا صالح عبدالمجيد، عبدالله فايز عبدالله، هبه فايز عبدالله، علي حموده داخلي.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.