عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة البت ببني سويف توافق على 55 طلب تقنين وتقبل 6 تظلمات

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 125 ) للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة. 

وحضر الاجتماع، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية، وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات  أعضاء اللجنة.

محافظ بني سويف يتابع ميدانيا سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل

التربية الرياضية بجامعة السادات تكرم عمر فرج رئيس قسم المسرح بآداب بني سويف


ناقش المحافظ "خلال الاجتماع" مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 6 تظلمات، والموافقة على 55 طلبا "48 طلب جديد و7 إعادة عرض" ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن " إلى   طلبا. 

وبلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3592عقداً (2850عقد مباني+  742زراعة )، فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

 

اجتماع اللجنة العليا الوحدات المستشار العسكرى جامعة السادات بني سويف غنيم محافظ بنى سويف وكلاء الوزارة نسب التنفيذ موافقة ني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع ميدانيا سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل

ترشيحاتنا

أروع مثال للإخلاص والتفاني| وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمات في عيد الأم

هاشتاج المرأة المصرية يجتاح أكس تزامناً مع احتفالية الرئيس

صراع جديد.. ابنة لبنى ونس تشن هجوما على محمد سامي| اعرف الحكاية

القاهرة تساند الأشقاء في غزة.. ملحمة عربية أمريكية بالقاهرة لمساعدة الشعب الفلسطيني

14 كلمة لمن قل إيمانه وتكاسل عن العبادة فى رمضان.. رددهم يثبت الله قلبك

تفاصيل اتهام الفنان أشرف زكي لـ«سيدة» بحدائق أكتوبر بالسب والقذف في الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ