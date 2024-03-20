محافظ بني سويف يتابع ميدانيا سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم"بجولة تفقد خلالها مستجدات وسير الأعمال بمشروع محور الفشن الحر على النيل، ضمن برنامج ميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل ، لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك في حضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس طارق الحزار رئيس الإدارة المركزية_الهيئة العامة للطرق والكباري _المنطقة السادسة ، المهندس مصطفى شعبان مدير عام مشروعات المنطقة ، المهندس محمد عمّار مدير إدارة الكباري ، المهندس محمد عشري مدير المشروع ، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن ، الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني،الأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة وأعضاء المكتب الفني ، ومسؤولو الري والطرق والكباري والوحدة المحلية بالفشن وببا.

تفقد المحافظ موقع الأعمال بالمشروع التي بدأها من إحدى وصلات المحور على الطريق الصحراوي الشرقي، وناقش مع القائمين على المشروع، الموقف التنفيذي وتفاصيل الأعمال والمعوقات التي قد تطرأ على سير الأعمال لإيجاد الحلول أولاً بأول لضمان سير الأعمال بنسب ومعدلات التنفيذ المحددة، مؤكداً متابعته المستمرة من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق بوزارة النقل وكافة الجهات المعنية لتذليل أية عقبات تواجه سير الأعمال في المشروع.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن معدلات التنفيذ في كافة قطاعات ومراحل المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الجزء الخاص بكوبري الصحراوي الشرقي بطول95 متراً إلى 95%، فيما بلغت النسبة في أعمال كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 متراُ إلى 81% ، في حين وصلت نسبة التنفيذ في كوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 متراُ إلى 64.2 % ، بينما وصلت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.5كم تقريباً إلى 64%، حيث شملت الأعمال المنفذة أعمال الخوازيق والقواعد الخراسانية والكمر المعدني والخرساني والهامات، والقطع الصخري والردم وأعمال الأساس وغيرها من الأعمال الفنية والإنشائية والأعمال الصناعية، وذلك تمهيداً للبدء في أعمال الرصف والتخطيط والإنارة وخرسانة الميول والنيوجرسي وأعمال التشطيبات.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع باعتباره شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل ويعمل على ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محور عدلي منصور شمالاً ومحور بنى مزار في المنيا جنوباً، بجانب أنه يساعد في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.

من جانبه أعرب م.طارق الجزار، عن شكره وتقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم"،على جهوده الملموسة في تسريع وتيرة العمل بالمشروع من خلال تذليل المعوقات وتوجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق بتضافر الجهود وتوفير التيسيرات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع ، الذي يعد واحداً من 5 محاور يتم تنفيذها على النيل في الوجه القبلي ، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، بطول 27 كم، وعرضه 22 متر،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي) ، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.