نائب محافظ بني سويف يناقش مشروع المركز الخدمي المتكامل بسمسطا

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اجتماعاُ لمتابعة الخطوات و الإجراءات التنسيقية اللازمة للبدء في إنشاء مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا،بالتعاون مع مشروع "دعم وزارة التنمية المحلية".

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد مدير فريق الدعم الفني ،المهندسة شيماء شرف منسق المشروع بالدعم الفني، الأستاذ نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، وباقى أعضاء اللجنة المحلية المُشكلة لتسيير أنشطة المشروع من الجهات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض توضيحي"Presentation" من إعداد فريق الدعم الفني بالوزارة تناول شرح مكونات المشروع والمساحات التي سيتم إضافتها واستغلالها والإنشاءات المقرر تنفيذها بالمشروع على مساحة إجمالية تزيد عن 7 آلاف م ، بالإضافة إلى استعراض تفاصيل القرار رقم 3993 الخاص بتشكيل لجنة محلية لتسيير أنشطة المشروع، والتي تقوم بمتابعة اعتماد الإجراءات التنفيذية اللاحقة خلال فترة التنفيذ، بجانب تسهيل تبادل المعلومات الفنية المُحدثة وتنسيق الأنشطة المستمرة وتسهيل الزيارات الميدانية والاستكشافية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح وغيرها

وأشار نائب المحافظ"د.عاصم سلامة" إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بأهمية تضافر كافة الجهود لتسريع العمل في الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع ، والتي تشمل الإعداد لتوفير المخطط للقرية للمرافق بمعرفة جهاز التعمير ، وعمل جلسات منفصلة للقطاعات لتحديد الاحتياجات ، فضلاُ عن تنظيم زيارة لمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية يتضمن (تقديم جميع خدمات الأعمال للمزارعين والمنتجين للنباتات الطبية والعطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والإمداد بمستلزمات الزراعة من معدات وأسمدة ومبيدات عضوية، وخدمات التعبئة والتسويق، بجانب عمل تحليل المتبقيات من المعاملات الزراعية)، مما يسهم في جعل محافظة بني سويف قلعة للصناعة في شمال الصعيد، وذات قاعدة اقتصادية مستدامة تتكامل فيها الأنشطة الزراعية والصناعية.