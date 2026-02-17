فائد مصطفى يبحث مع منظمة العمل الدولية الأوضاع المأساوية للعمال الفلسطينيين

استقبل السفير فائد مصطفى" الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، كونستاس باباداكس المستشار الخاص بمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك والمثمر، والتواصل بين الجامعة العربية ومنظمة العمل الدولية بكافة الأمور المتعلقة بأوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.



وأشار رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة إلى الانتهاكات اليومية والمتصاعدة التي تمارس بحق العمال الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم.

وطالب الأمين العام المساعد بكسر مظلة الحماية التي تتمتع بها إسرائيل كدولة فوق القانون، وذلك من خلال تضمين جميع المخالفات الإسرائيلية لقواعد منظمة العمل الدولية في تقارير منظمة العمل الدولية، وخاصة رفض سلطات الاحتلال للجان تقصى الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة للاطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي يعانيها العمال الفلسطينيون.



وأكد على آلية تمويل لمساعدة العمال الفلسطينيين، من خلال قيام منظمة العمل الدولية بالإسراع بعقد مؤتمر دولي للمانحين، في ظل فقدان مئات آلاف الوظائف والأعمال ما أثر على سوق العمل الفلسطيني.

وطالب بإعداد خطة واضحة لتعافي سوق العمل ومكوناته. وجرى التأكيد على أهمية مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة في جلسات مؤتمر العمل الدولي بشكل مفصل، وضرورة ترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها منظمة العمل الدولية نحو تحسين ظروف العمال وإنصافهم في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.