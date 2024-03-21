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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الحصول على تصريح عمرة رمضان

عمرة
عمرة

يسعي الكثيرون إلى أداء مناسك العمرة والبحث عن أفضل الأنظمة التي توفر له الراحة وأيضا تكون أنظمة موفرة .وعليه أتاحت الخارجية السعودية خدمة جديدة تمكن القادمين إليها من إصدار تأشيرة المرور للزيارة عبر الخطوط السعودية الجوية.

تفاصيل تأشيرة المرور

تذكرتك تأشيرتك تلك هى الخدمة التى أطلقتها المملكة السعودية للتسهيل على القادمين إليها حيث تتيح تأشيرة المرور  أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والتنقل داخل المملكة وحضور الفعاليات السياحية.

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وتعد تأشيرة الترانزيت من التأشيرات التي أطلقتها المملكة من أجل التسهيل علي المواطنين لأداء مناسك العمرة وتكون مدتها 96 ساعة مع إقامة مجانية لمدة يوم واحد، إذ يمكن للشخص صاحب تأشيرة الترانزيت أداء مناسك العمرة، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة الأماكن السياحية والتاريخية، وغيرها من الأنشطة.

خطوات الحصول على تصريح عمرة رمضان


وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الحصول على تصريح عمرة رمضان وتتضمن ما يلي :- 

ـ تبدأ أولي الخطوات بالدخول عبر تطبيق نسك أو توكلنا، وإنشاء حساب جديد، ويختار أيقونة "مستخدم جديد".

ـ فى هذه الخطوة يتم النقر على أيقونة "حالة المستخدم"، ويدخل البيانات الشخصية في الخانات المحددة.

ـ يليها الضغط على كلمة "التسجيل"، و يدخل رمز الدخول الذي يصل إليه من خلال البريد الإلكتروني الخاص به، ثم يضغط على كلمة "تحق".

ـ يقوم المتقدم باختيار أيقونة "أداء عمرة"، ثم الضغط على أيقونة "استمرار".

ـ فى هذه الخطوة يقوم المتقدم بتحديد التاريخ والفترة الزمنية المناسبة لأداء العمرة وفق المواعيد المتاحة.

ـ يختار الباقة الملائمة لأداء فريضة العمرة، كل باقة بتكلفة محددة تشمل السفر وليالى الإقامة.

ـ وضع علامة بالمربع الظاهر أمام عبارة "موافق على التعليمات بعد الاطلاع عليها ".

شروط حجز عمرة رمضان

- تقديم إثبات عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا ومتحوراته.

- الحصول على إذن لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

- يمكن حجز تصريح العمرة مسبقا عبر تطبيق توكلنا أو نسك من خلال إنشاء حساب  جديد أو بإضافة المرافق.

- بالنسبة لذوى الهمم ممن تبدأ أعمارهم من خمس سنوات يُمكن عمرة رمضان .

المستندات المطلوبة لـ عمرة رمضان

 
وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التقديم على عمرة رمضان، تتضمن ما يلي :-

- يلزم تقديم تصريح السفر من جهة العمل.

- كما يجب تقديم تصريح سفر بالنسبة للمسافرين في سن التجنيد.

- يلزم تقديم يجب أن يكون جواز السفر متبقى فيه فترة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر.

- يتم تقديم عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء للذكور بدون ارتداء النظارات، وتكون صور السيدات بالحجاب.

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- يجب على المسافر إحضار صور شهادة ميلاد الأطفال الأقل من 6 سنوات، وأن يكون الطفل قد أخذ التطعيم ضد شلل الأطفال.

- استخراج شهادة التطعيم ضد الأمراض المعدية من مكتب صحة حكومي مرسل معها إيصال سداد للكبار وتكون الشهادة مختومة بختم الدولة.

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