لو رايح عمرة .. اعرف خطوات الاستفادة من منصة نسك

تسعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك.

ماهي منصة نسك

تعد منصة نسك من أهم الوسائل التي عملت المملكة السعودية من خلالها على تسهيل عملية القدوم إلى بيت الله الحرام.

خطوات التسجيل في منصة نسك



ويمكن من خلال عدة خطوات إتمام عملية تسجيل المقيمين بمنصة نسك والتي تتضمن ما يلي :-

- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة نسك بشكل مباشر .

- العمل على تحديد الجنسية التابع لها.

- فى هذه الخطوة حدد الحالة الخاصة بك سواء كنت مقيم أو زائر.

- وبعدها العمل على إتمام العملية من خلال القيام بإدخال البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح، مع إتمام كافة الإجراءات المطلوبة، ومن الضروري الإشارة إلى أن الإجراءات تختلف مع اختلاف الجنسية وحالة المتقدم.

- فى هذه الخطوة يتم تحديد باقة الحج المناسبة لك، وشركة السياحة التي تود الحجز من خلالها.

- وأخيرا العمل على تحديد طريقة السداد المناسبة لك من أجل العمل على إتمام العملية بنجاح.

شروط الحصول على تصريح الحج

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من الحصول على تصريح الحج والتي تتضمن ما يلي :-

- الحد الأدنى لعمر المتقدم 15 عام.

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من المقيمين بالداخل.

- العمل على التأكد من أن المتقدم من أصحاب الصحة الجيدة، وأنه لا يعاني من الأمراض التي يمكن أن تؤثر عليه بالسلب.

- من الضروري التأكد بأن المتقدم قد حصل على التطعيمات المطلوبة لإتمام الفريضة.

- تحديد باقة الحج المناسبة، والتي تختلف الأسعار الخاصة بها طبقًا للمميزات التي ترتبط بكل باقة.

منصة إيزي عمرة لتسهيل الإجراءات

وتعد إيزي عمرة منصة معتمدة من قبل وزارة الحج والعمره السعودية والتى يمكن من خلالها إصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين وأداء المناسك .

وتأتي منصة إيزي عمرة ضمن أحدث المنصات التى أطلقها مؤسسة سياد القابضة السعودية والتى سبقها منصة نسك حيث تهدف تلك المنصات لإصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين.

استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

توفر منصة التأشيرات الإلكترونية الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، حيث يمكن الاستعلام بشكل مجاني عن تأشيرة العمرة بواسطة منصة التأشيرات مع إدراج بيانات التأشيرة ويمكن الاستعلام عبر هذه الخطوات:-

- تبدء أولي الخطوات بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المتعلق بمنصة التأشيرات

- فى هذه الخطوة يتم اختيار نوع الطلب الذي يرغب المتقدم للعمرة الاستعلام عن “رقم الطلب”.

- إدراج رقم الطلب الخاص بك.

- إدراج رقم جواز السفر المتعلق بالطلب.

- يتم إدراج رمز الصورة مع النقر على أيقونة استعلام.

سوف تظهر حالة التأشيرة.