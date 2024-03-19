عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو رايح عمرة .. اعرف خطوات الاستفادة من منصة نسك

العمرة
العمرة

تسعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك.

ماهي منصة نسك

تعد منصة نسك من أهم الوسائل التي عملت المملكة السعودية من خلالها على تسهيل عملية القدوم إلى بيت الله الحرام.

txt

صحف السعودية| صندوق الاستثمارات سيتولى ملكية شركة الطيران بدلاً من الحكومة.. الهيئة العامة للنقل تعلن دليل التنقل لموسم العمرة

txt

وزارة الحج السعودية: العمرة في رمضان مرة واحدة

خطوات التسجيل في منصة نسك


ويمكن من خلال عدة خطوات إتمام عملية  تسجيل المقيمين بمنصة نسك والتي تتضمن ما يلي :-

- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة نسك بشكل مباشر .

- العمل على تحديد الجنسية التابع لها.

- فى هذه الخطوة حدد الحالة الخاصة بك سواء كنت مقيم أو زائر.

- وبعدها العمل على إتمام العملية من خلال القيام بإدخال البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح، مع إتمام كافة الإجراءات المطلوبة، ومن الضروري الإشارة إلى أن الإجراءات تختلف مع اختلاف الجنسية وحالة المتقدم.

- فى هذه الخطوة يتم تحديد باقة الحج المناسبة لك، وشركة السياحة التي تود الحجز من خلالها.

- وأخيرا العمل على تحديد طريقة السداد المناسبة لك من أجل العمل على إتمام العملية بنجاح.

شروط الحصول على تصريح الحج

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من الحصول على تصريح الحج والتي تتضمن ما يلي :-

- الحد الأدنى لعمر المتقدم 15 عام.

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من المقيمين بالداخل.

- العمل على التأكد من أن المتقدم من أصحاب الصحة الجيدة، وأنه لا يعاني من الأمراض التي يمكن أن تؤثر عليه بالسلب.

-  من الضروري التأكد بأن المتقدم قد حصل على التطعيمات المطلوبة لإتمام الفريضة.

-  تحديد باقة الحج المناسبة، والتي تختلف الأسعار الخاصة بها طبقًا للمميزات التي ترتبط بكل باقة.

منصة إيزي عمرة لتسهيل الإجراءات

وتعد إيزي عمرة منصة معتمدة من قبل وزارة الحج والعمره السعودية والتى يمكن من خلالها إصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين وأداء المناسك .

وتأتي منصة إيزي عمرة ضمن أحدث المنصات التى أطلقها مؤسسة سياد القابضة السعودية والتى سبقها منصة نسك حيث تهدف تلك المنصات لإصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين.

استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

توفر منصة التأشيرات الإلكترونية الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، حيث يمكن الاستعلام بشكل مجاني عن تأشيرة العمرة بواسطة منصة التأشيرات مع إدراج بيانات التأشيرة ويمكن الاستعلام عبر هذه الخطوات:-

- تبدء أولي الخطوات بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المتعلق بمنصة التأشيرات

- فى هذه الخطوة يتم اختيار نوع الطلب الذي يرغب المتقدم للعمرة الاستعلام عن “رقم الطلب”.

txt

هل عمرة رمضان ثوابها مضاعف عن باقي الشهور؟ الإفتاء تجيب

txt

احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمنظمي رحلات عمرة رمضان 2024 بالمخالفة

- إدراج رقم الطلب الخاص بك.

- إدراج رقم جواز السفر المتعلق بالطلب.

- يتم إدراج رمز الصورة مع النقر على أيقونة استعلام.
سوف تظهر حالة التأشيرة.

عمرة العمرة والحج مناسك العمرة مناسك الحج والعمرة السعودية منصة نسك منصة إيزي عمرة استعلام عن تأشيرة عمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

موضوعات متعلقة

وزارة الحج السعودية: العمرة في رمضان مرة واحدة

عباس شومان: يجوز تأدية العمرة والحج عن الميت والمريض بشرط

ترشيحاتنا

علي جمعة : 100 سنة في الدنيا تساوي 3 دقائق في الآخرة.. فيديو

هل بدأت العملية البرية؟.. الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يدمّر رفح دون إعلان رسمي

صحيفة عبرية: مئات الحسابات المزيفة على الانترنت تروج لـ إسرائيل

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل

رسالة عاجلة من حماس لـ بوتين بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

بالعباية وبدون مكياج.. نرمين الفقي بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في رمضان

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ