صحف السعودية| ذذذذصندوق الاستثمارات سيتولى ملكية شركة الطيران بدلاً من الحكومة.. الهيئة العامة للنقل تعلن دليل التنقل لموسم العمرة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

ذكرت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل في محادثات أولية للاستحواذ على الخطوط السعودية.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن الصندوق سيتولى ملكية شركة الطيران بدلاً من الحكومة؛ بهدف تحسين كفاءتها وربحيتها، حيث من الممكن بعد ذلك خصخصة الشركة أو دمجها مع طيران الرياض، التي أطلقها الصندوق سابقاً.

وذكرت أنه لم يحدد حالياً كيف سيتم تقييم الخطوط السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي نقلت الحكومة إلى محفظته سابقاً أصولاً لإعدادها للخصخصة.

وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الاستحواذ، لافتة إلى أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد تتأخر العملية أو يتم التخلي عنها.

وفي خبر آخر، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل، و500 ريال للتابع.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.

ومن المنتظر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

صحيفة المدينة

أصدرت الهيئة العامة للنقل في السعودية، دليل التنقل لموسم العمرة لعام 1445 هـ، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يشتمل على معلومات شاملة حول وسائل النقل المتاحة لضيوف الرحمن وأبرز مميزاتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى طرق الاستفادة من هذه الخدمات بكل يسر وسهولة، حيث يوضح طرق الانتقال في موسم العمرة خلال سيارات الأجرة، وقطار الحرمين السريع، وحافلات النقل العام، أو من خلال خدمات تأجير السيارات وتطبيقات نقل الركاب.

وأشارت الهيئة إلى أن الدليل يأتي ضمن جهودها في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وجعلها أكثر راحة وفعالية، حيث يسهم في تسهيل الرحلة من خلال توضيح وسائل النقل التي تتناسب مع مختلف احتياجاتهم ومواعيدهم.

وتدعو الهيئة الراغبين في إبداء أي ملاحظات أو تقديم شكاوى على الاتصال بالقنوات الرسمية والمعتمدة، سواء عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929، أو بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة 19929tga.gov.sa، أو التواصل مع مركز العناية بالمستفيدين عبر منصة X على الحساب TGA_CARE، مؤكدة التزامها بضمان توفير خدمات عالية الجودة لجميع المستفيدين.

وفي خبر آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، من اليوم الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن مناطق مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والموية والخرمة والجموم وخليص وبحرة، كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية.

وأشارت الى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ، كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، ومناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان.

صحيفة الوطن

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الانتقادات الأمريكية المتزايدةضد قيادته وسط الحرب المدمرة مع حماس، قائلا إن الضغط لن يمنع إسرائيل من تحقيق «النصر الكامل».

وفي الأيام الأخيرة، أعرب كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل والتي قدمت الدعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي، علنًا عن إحباطهم من نتنياهو وحكومته.

ودعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي في البلاد ومؤيد قوي لإسرائيل، إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، قائلا إن نتنياهو «ضل طريقه»، وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه لما أسماه «خطاب شومر الجيد».

وبينما كانت الانتقادات الدولية موجهة بشكل أساسي إلى نتنياهو وقيادته، فإن بيانه صورها على أنها هجوم أوسع على إسرائيل.

وقال: «لن يمنعنا أي ضغط دولي من تحقيق جميع أهداف الحرب: القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن لدينا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى».

كما كرر نتنياهو تصميمه على مهاجمة حماس في رفح، وقال إن حكومته وافقت على خطط عسكرية لمثل هذه العملية.. سنعمل في رفح، وسيستغرق هذا عدة أسابيع، وسيحدث.

وفي خبر آخر، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حملة توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي تحت شعار «#لانضباطك_أثر» لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الانضباط والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة، وبيان أهمية الانضباط في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، وتوعية الأسر بأهمية الانضباط المدرسي وأثره في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز دافعيتهم نحو التعلم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

ولفت «الثميري» إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الحالي 1445هــ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن الحملة تعمل على تعزيز على الانضباط المدرسي في الميدان التعليمي من خلال بث رسائلها الاتصالية عبر العديد من المنتجات الإعلامية المتنوعة في مختلف المنصات الإعلامية المعتمدة.

ونوه الثميري إلى أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي، ودور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري.