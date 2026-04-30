"العاصمة الجديدة" تستقطب أول فرع دولي لجامعة الشارقة خارج الإمارات

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن التوصل إلى اتفاق مع جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء أول فرع دولي للجامعة بالخارج، حيث اختارت الجامعة «العاصمة الجديدة» لتكون أولى وجهاتها التوسعية على المستوى الدولي.

هذا وقد قاد المفاوضات من جانب الشركة المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما مثل جامعة الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة ورئيس الجامعة، ونصّ الاتفاق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 فدان بالقرب من الحي السكني السادس.

وبموجب الاتفاق، أسست جامعة الشارقة شركة تحت اسم (يونيفرستي الشارقة في مصر)، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، والذي يستهدف إنشاء صرح أكاديمي متكامل يجمع بين التعليم والبحث العلمي. ومن المقرر أن يضم الفرع في مرحلته الأولى خمس كليات، على أن يتوسع تدريجيًا ليصل إلى عشر كليات في مراحل لاحقة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الدولية، لا سيما في القطاعات الحيوية من خلال تبني سياسات مرنة وتيسير الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد، بما يعزز من مكانة «العاصمة الجديدة» كمركز إقليمي رائد في مجالات التعليم والخدمات.

كما يعد الاتفاق امتدادًا لعمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات الاستثمار والتنمية. ويعكس هذا التعاون الثقة المتبادلة بين الجانبين، وحرصهما على تعزيز الشراكات النوعية التي تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتبادل الخبرات، خاصة في قطاع التعليم العالي.

وتُعد جامعة الشارقة واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تأسست عام 1997 برؤية من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تقديم تعليم عالي الجودة يجمع بين التميز الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع. كما تتميز الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تضم مجموعة واسعة من التخصصات، مع اعتماد برامجها الأكاديمية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.