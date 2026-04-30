يجذب 1.5 مليار دولار.. العاصمة الإدارية تدخل عصر التصنيع بمشروع عملاق

تكتسب العاصمة الإدارية الجديدة بُعداً صناعياً لأول مرة في تاريخها، بعد تخصيص مساحة 1.85 مليون متر مربع داخلها، لإقامة أول منطقة صناعية متكاملة فيها.

المخطط والجدول الزمني

يجري حالياً على إعداد المخطط العام للمنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يُقدَّم لشركة العاصمة الإدارية خلال الشهرين المقبلين للاعتماد، وفقا للعربية بيزنس.

ومن المتوقع أن ينطلق التنفيذ الفعلي قبل نهاية العام الجاري، فيما يُرجَّح طرح الأراضي أمام المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتتراوح تكلفة تطوير المنطقة بين 1.5 و2 مليار جنيه على مدى نحو عامين ونصف، مع استهداف إتمام بيع المشروع بالكامل خلال 4 إلى 5 سنوات.

صناعات نظيفة واستثمارات ضخمة

تستهدف أول منطقة صناعية في العاصمة الإدارية الجديدة استقطاب الصناعات الصديقة للبيئة، في مقدمتها:

الغذائية والدوائية

الهندسية والتكنولوجية

اللوجستية والتخزينية

ويتوقع القائمون على المشروع أن يجذب استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 1.5 مليار دولار، مشيرين إلى تلقّي استفسارات عديدة من مستثمرين محليين وأجانب منذ توقيع العقود الشهر الماضي، وإن كان التعامل الجدي معها مرتبطاً باعتماد المخطط العام وتحديد الأسعار المبدئية.