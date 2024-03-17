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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مودرن جاس تؤسس شركة في السعودية بمجال الغاز الطبيعي

وزير البترول
وزير البترول

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) لعرض نتائج أعمال عام 2023 بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتشريف وحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
واستعرض المهندس محمد قنديل رئيس الشركة المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال موضحا أن مودرن جاس تخدم  1.6 مليون عميل من خلال 31 مكتب لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة
وأشار إلي  حرص  شـركة مودرن جاس علـى تفعيـل قاعـدة السلامة مما أدى إلـى انخفاض الإصابـات داخـل مواقـع العمـل بالشـركة بنسـبة 85% عـن العـام الماضي حيث حققت الشركة 23.6 مليون ساعه بدون إصابات لتنفيذ 1442 كيلو متر شبكات غاز بأقطار مختلفة خلال عام.


كما تقوم الشركة بالمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية مثل العلمين الجديدة ، العاصمة الإدارية الجديدة  والإسماعيلية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة بقنا وسوهاج كذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية حيث تم تدفيع الغاز الطبيعي لعدد 45 قرية ليصبح إجمالي ما تم تدفيعه منذ بدء المبادرة 97 قرية بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنه بمناطق عمل الشركة بعدد 872 مخبز وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى CNG حيث تم تدفيع الغاز لعدد 87 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة . 
تمكنت الشركة من تسجيل وإعتماد فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة لدي أدنوك كمقاول رئيسي وجاري حالياً تسجيل و إعتماد الشركة في نشاط تركيب الغاز في المباني  

وفي اطار  استراتيجية وزارة البترول وخطة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتوسع الخارجي وخاصة فى دول الخليج العربي والقيام بدور الشركة في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي قامت الشركة بتاسيس شركة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الغاز الطبيعي بالسوق السعودي، تحت إسم "مودرن جاس السعودية" برأس مال مبدئى 2 مليون ريال سعودي بمساهمة 80% من هيكل رأس المال للشركات المصرية التابعة لوزارة البترول


هيكل رأس المال لشركة مودرن جاس السعودية


• الـشركـة الـحـديثـة لـلغـاز الطبيعــى 30%                
• شــركــة فـجــر المـصريـة بنـسـبــة 30%                
• شـركـــة بــتـرومـنــت بــنــسـبــــة 20%                
• مــجموعــة بصيرة السعودية بنسبة 20%      

وأضاف أنه خلال عام 2023 استكملت الشركة أعمال التعاقدات مع أجهزة المدن المختلفة حيث تم التعاقد علي 22 بروتوكول ومنطقة جديدة بمحافظات القاهرة ،سوهاج ،الشرقية ،العلمين ،الإسماعيلية ،بورسعيد وقنا بقيمة تخطت 1.44 مليار جنيهاً
وقد حققت الشركة طفرة كبيرة فى الإيرادات بالرغم من التحديات الإقتصادية حيث بلغت الإيرادات 2,6 مليار جنيه

مودرن جاس وزير البترول سوهاج السعودية الغاز

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