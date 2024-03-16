وزارة الحج السعودية: العمرة في رمضان مرة واحدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.



أشارت الوزارة إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

وأعلنت شئون الحرمين توفير عربات مجانية للمعتمرين، ضمن الخدمات المقدمة لهم في شهر رمضان، وحثت على ضرورة إعادتها إلى نقاط التوزيع لاستفادة الآخرين منها.