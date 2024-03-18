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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه لمنظمي رحلات عمرة رمضان 2024 بالمخالفة

عمرة رمضان 2024
عمرة رمضان 2024

عمرة رمضان 2024 .. يعد شهر رمضان أحد الأشهر الحرم الذي يتهافت فيه المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء العمرة وذلك لما لها من أهمية كبيرة ، فضلا عن كونها تعادل حجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

 

وتتجه بعض الشركات التى تستهدف تحقيق الربح المادي دون مراعاة لقانون تنظيم رحلات عمرة بالمخالفة، وواجه قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، الشركات المخالفة بالحبس والغرامة المالية الكبيرة .

 

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مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

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حدث ليلًا|تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر.. محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية.. ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب

نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفّذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المـادة 4 من هذا القانون والتي تقضى بأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

وفي حال العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 

1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .

 

2- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. 

رمضان 2024 شهر رمضان اداء العمرة قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة الشركات السياحية

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